Уткин высказался о трансфере Кокорина в "Фиорентину"

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин порассуждал о грядущем трансфере нападающего Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".

"О переходе Кокорина в "Фиорентину" я думаю совсем немного, но этого достаточно, чтобы желать ему самого безмятежного медосмотра в карьере. Чтобы уже сидящий на мази контракт по щелчку вступил в силу. Я очень счастлив. Но не за Кокорина, а за себя. Отныне Александр Кокорин вне актуальной повестки дня. Можно о нём не писать мучительно и столь же мучительно не придумывать поводы его игнорировать. Я, конечно, увижу Александра Кокорина в "Фиорентине". Но "Фиорентину" в Кокорине никогда не увидит никто", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что в четверг "Спартак" объявил о договорённости с "Фиорентиной" о трансфере 29-летнего футболиста. Сделка должна быть закрыта на следующей неделе.

За "красно-белых" Кокорин выступал с августа 2020 года, забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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