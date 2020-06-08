Уткин высказался о вероятном возвращении Вагнера Лава в ЦСКА

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Уткин высказался о вероятном возвращении Вагнера Лава в ЦСКА

Видеоблогер Василий Уткин порассуждал о том, что бразильский форвард Вагнер Лав с высокой долей вероятности вернётся в ЦСКА.

"О Вагнере в ЦСКА. Серьёзно говорить об усилении я отказываюсь. Для усиления покупают других. Это конкретный человек в конкретных обстоятельствах. А обстоятельства – компактный финиш чемпионата с призрачной надеждой цепануть Лигу Чемпионов, и если не удаётся - финиш всё равно очень плотный и ставки высоки. Со спортивной точки зрения Вагнер может взбаламутить команду на нечто большее, чем ей объективно светит. На эти полтора-два месяца. Он свободный агент. Таких могут разрешить дозаявить в ближайшее время, вопрос на рассмотрении в УЕФА. Может, и не решатся.

Но эмоциональный допинг всё равно произойдёт. С нами же происходит сейчас. Улыбаемся, ищем актуальные фотографии этой бразильской панды, обсуждаем. То же будет и с командой. Вагнер - легенда клуба. Шансы несколько возрастают. А потом? А потом Вагнеру надо срочно валить.) С единственной целью – поиграть где-то ещё и ЕЩЁ РАЗ успеть вернуться в ЦСКА. Шутка", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.

На прошлой неделе нападающий расторг контракт с "Коринтиансом" по взаимному согласию и теперь является свободным агентом.

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