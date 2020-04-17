Уткин высказался о вхождении Крыма в состав России

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Уткин высказался о вхождении Крыма в состав России

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин порассуждал о событиях 2014 года, когда Крым стал частью Российской Федерации.

"Люди моего круга общения рассматривают Крым и Донбасс как проявление тех проблем, которые и привели Россию к тому положению, в котором она сейчас находится. Крым вполне мог быть российским, если бы у крымчан пользовалось успехом российское образование, если бы люди покупали российские товары, если бы там работали российские бизнесмены и выигрывали конкуренцию. То, как Крым стал российским, сложно принять, я это не очень понимаю", - сказал Уткин.

Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по итогам всенародного референдума, легитимность которого не была признана международным сообществом.

Украина до сих пор считает полуостров своей территорией и в публичных заявлениях выражает надежду на его возвращение.

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