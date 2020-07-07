Уткин высказался о видео, в котором Дзюба имитировал секс с Азмуном

Журналист Василий Уткин высказался о скандальном видео с участием футболистов "Зенита".

Напомним, что в раздевалке питерского клуба при праздновании чемпионства Артем Дзюба и Сердар Азмун имитировали секс между собой.

"Даже если мы разбираем худший сценарий. Положа руку на сердце: что нового вы узнали об Артеме Дзюбе из этого видео?" - заявил Уткин.

"Зенит" после победы над "Краснодаром" досрочно выиграл РПЛ и стал шестикратным чемпионом России.

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