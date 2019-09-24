Уткин высказался о возможном назначении Парфенова на пост наставника "Спартака"

Известный журналист и комментатор Василий Уткин выразил мнение, что главный тренер екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов не возглавит московский "Спартака".

"Назначение Дмитрия Парфенова главным тренером "Спартака" немыслимо, потому что он украинец. Такое назначение умножает автоматически примерно на десять давление на команду в случае любой неудачи. И примерно на двадцать пять повышает градус потенциальных оскорблений и целевого троллинга в сети со стороны болельщиков других команд.

Причем обрушиться любая запруда словесного поноса может в любую-любейшую секунду. Вспомните, как безо всякого повода живая смердящая помойка Владимир Соловьев просто так взял и оттоптался когда-то на тогдашнем тренере "Динамо" Калитвинцеве.

Назначение тренера с украинским паспортом сделает положение "Спартака" в публичном пространстве неуправляемо уязвимым. А потому принять такое решение может только недалекий человек в состоянии безнадежной растерянности.

Говоря это, я вполне отдаю себе отчет в том, что Дмитрий Парфенов хороший тренер, спортивные достижения которого позволяют его рассматривать как потенциального тренера более амбициозного российского клуба. Например, "Ростова" в случае ухода Карпина в "Спартак". Например, "Локомотива" лет через двадцать, то есть по окончании карьеры Юрия Семина. Например, "Краснодара" при случае. Но не в нынешней общественной ситуации - тренером "Спартака", - написал Уткин в своем Telegram-канале.

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