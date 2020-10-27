Уткин высказался о возможном назначении Почеттино на пост главного тренера "Зенита"

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями касательно того, что "Зенит" может возглавить аргентинец Маурисио Почеттино.

"Почему бы Почеттино и не приехать в "Зенит". Денег у клуба, как у дурака фантиков. Делать Почеттино совершенно нечего уже целый год. Провал в "Зените" вообще никак не отражается на карьере тренера, если только тренер, конечно, не россиянин. От Манчини вот только и осталось, что стоячий солярий на базе, а человек сборную Италии тренирует. "Сити", "Зенит", "Скуадра Адзурра" - верен Бобби Манчини голубизне цветов. И работает.

Как показывает пример Маркизио, приезд в Петербург очень, например, развивает инстаграм. Почеттино - интересный собеседник. Можно потом на основе сказанного им много умничать. Новую песню "Виражу" принесёт: "На голове его колпак, но околпачен будет враг... "Спартак"... ПО! (ля-ля-ля-ля-ля-ля!) Че! Ти! Но!" Ну, и так далее. Потом в "Реал" поедет", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов платить Почеттино 6,5 миллиона евро за сезон.

С лета 2018 года "сине-бело-голубых" возглавляет Сергей Семак, который выиграл с командой 4 трофея.

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