Уткин высказался о возможном назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера ЦСКА
Журналист и видеоблогер Василий Уткин прокомментировал слухи вокруг смены главного тренера в ЦСКА.
Накануне сообщалось, что руководство армейцев уже приняло принципиальное решение об увольнении Виктора Гончаренко. До конца сезона команду будет возглавлять Василий Березуцкий, после чего клуб пригласит иностранного специалиста.
"Нарастают разговоры о том, что Гончаренко уволят из ЦСКА. Пока этого не произошло, я придержу своё мнение конкретно насчёт увольнения. Но вот когда обсуждаются кандидатуры... Василий Березуцкий, которого некоторые прочат в главные тренеры, прекрасный парень и умный человек. Если он захочет, рано или поздно тренером он станет. Но. В ЦСКА сейчас исправлять ситуацию поставить тренера-дебютанта? Для серьёзного проекта, инвестировавшего в растущих игроков, это просто несерьёзно. Это обломки какой-то совершенно другой логики", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
По итогам 18 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 4 очка.
Не пропустите: Василий Березуцкий рассказал о своих ежемесячных тратах. | http://soccernews.ru
главное
-
"Локомотив" хочет подписать хавбека "Торпедо"
-
"Спартак" интересуется защитником "Тюмени"
-
В Англии лидеры потеряли очки, "Бавария" не на первом месте в Бундеслиге, "Реал" выиграл дерби Мадрида: главные итоги выходных
-
Защитник "Локомотива" может перейти в турецкий клуб
-
Левандовски - лучший игрок 2020 года по версии Eurosport. Месси и Роналду не попали в топ-5
Лента новостей
-
Капитан сборной Узбекистана отреагировал на слова Юрана о возрасте Урунова
-
"Бавария" определилась с будущим Комана
-
Кокорин пропустит матч с "Зенитом"
-
1
Хабиб рассказал, какие изменения внёс бы в сборную всех времён от France Football
-
"Локомотив" хочет подписать хавбека "Торпедо"
-
"Спартак" интересуется защитником "Тюмени"
-
Евсеев прокомментировал заявление Юрана о возрасте Урунова
-
Теннисист Рафаэль Надаль назвал любимого футболиста
-
"Спартак" показал, как проходит реабилитация Соболева после операции на колене
-
Экс-тренер "Реала" повторно заразился коронавирусом
-
В Англии лидеры потеряли очки, "Бавария" не на первом месте в Бундеслиге, "Реал" выиграл дерби Мадрида: главные итоги выходных
-
Торрейра намерен покинуть "Атлетико" спустя два месяца после перехода
-
Защитник "Локомотива" может перейти в турецкий клуб
-
Уткин высказался о возможном назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера ЦСКА
-
Хабиб дал прогноз на матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
"Спартак" ответил Юрану на слова о возрасте Урунова
-
Пять футболистов близки к уходу из "Интера"
-
СМИ узнали, сколько зрителей смогут посетить матч "Зенит" - "Спартак"
-
1
Левандовски - лучший игрок 2020 года по версии Eurosport. Месси и Роналду не попали в топ-5
-
Юран рассказал о переписанном возрасте хавбека "Спартака" Урунова