Уткин высказался о возможном назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера ЦСКА

Журналист и видеоблогер Василий Уткин прокомментировал слухи вокруг смены главного тренера в ЦСКА.

Накануне сообщалось, что руководство армейцев уже приняло принципиальное решение об увольнении Виктора Гончаренко. До конца сезона команду будет возглавлять Василий Березуцкий, после чего клуб пригласит иностранного специалиста.

"Нарастают разговоры о том, что Гончаренко уволят из ЦСКА. Пока этого не произошло, я придержу своё мнение конкретно насчёт увольнения. Но вот когда обсуждаются кандидатуры... Василий Березуцкий, которого некоторые прочат в главные тренеры, прекрасный парень и умный человек. Если он захочет, рано или поздно тренером он станет. Но. В ЦСКА сейчас исправлять ситуацию поставить тренера-дебютанта? Для серьёзного проекта, инвестировавшего в растущих игроков, это просто несерьёзно. Это обломки какой-то совершенно другой логики", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

По итогам 18 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 4 очка.

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