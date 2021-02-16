Уткин высказался о возможном переносе матча "Динамо" - "Спартак"

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Уткин высказался о возможном переносе матча "Динамо" - "Спартак"

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о том, что игру 1/8 финала Кубка России между "Динамо" и "Спартаком" могут перенести на более поздний срок из-за сильных морозов в Москве.

Матч запланирован на 20 февраля. В этот день в российской столице температура может опуститься ниже минус 20 градусов.

"Я всецело за перенос матча "Динамо" - "Спартак". Говорю об этом матче, потому что это: а) главная витрина возобновляющегося сезона; б) главное, что я отлично себе представляю, какая погода будет в Москве в выходные. Не только в эти, но и в следующие. Сейчас будет -16. А через неделю 0.

Это травмоопасно. Это "Форд Боярд", а не футбол. Не лишено интереса, но глупо по смыслу. И не может служить витриной или быть топовым матчем, потому что для хорошей игры нужны условия. Не особенные и не щадящие. Просто соответствующие", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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