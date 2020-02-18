Уткин высказался о возможном уходе Тедеско из "Спартака"
Журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на слухи, согласно которым Доменико Тедеско может покинуть пост главного тренера "Спартака".
Ранее сообщалось, что немецкого специалиста зовут в "Герту", которая ищет преемника для Юргена Клинсманна.
"Герта" вроде как пригласила Тедеско, а у него не очень понятная ситуация с контрактом в "Спартаке". Я должен сказать, что контракта Тедеско со "Спартаком" не читал, но полагаю, что если в нём есть возможность расторжения сейчас, когда команда ещё не начала при новом тренере играть, то, наверное, это очень и очень глупо составленный контракт. И если это так, то это отставка менеджмента в полном составе немедленно. Впрочем, "Спартаку" к этому не привыкать. Но, честно говоря, я думаю, что Тедеско и сам должен понимать, что если в такой ситуации он поменяет клуб, то, наверное, это впоследствии скажется на его репутации", - сказал Уткин.
Напомним, что контракт Тедеско со "Спартаком" рассчитан до мая 2021 года. Он возглавил "красно-белых" 14 октября 2019 года.
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|22
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|22
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|Фрайбург
|22
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|Хоффенхайм
|22
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|Вольфсбург
|22
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|Айнтрахт Франкфурт
|22
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|Кельн
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