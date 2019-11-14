Уткин высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России
Журналист и видеоблогер Василий Уткин порассуждал о перспективах возможного возвращения вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в состав сборной России.
"Думаю, что у сборной России нет проблемы с вратарём и не было бы на Чемпионате Мира тоже, если бы вдруг не смог сыграть Акинфеев. Да, он безоговорочно лучший вратарь нашей страны всего этого отчётного периода. Возможно, даже и сейчас. Но заменил же его однажды совершенно безболезненно на этой позиции Вячеслав Малафеев в финальных играх Чемпионата Европы. И до того, в отборочном турнире, тоже Малафеев несколько раз сыграл. И тоже всё получилось совсем не плохо - нот бэд, как говорится.
Короче говоря, я не вижу в этом колоссальной проблемы. Это, в общем-то, больше характеризует желание Черчесова. Что это за желание в моём понимании? Я уже несколько раз говорил, что, по-моему, Черчесов собирается уходить после Чемпионата Европы из сборной России. На самом деле этого я, конечно, не знаю, но Черчесов относится к Евро как к пику формы за время существования этой команды, которую он пока принципиально существенно не обновляет.
Любым образом выраженный интерес Черчесова к возвращению Акинфеева в состав сборной подтверждает ту мысль, что он действительно видит у этой команды серьёзные возможности на Евро и хочет, чтобы она предстала там в идеальном, по его мнению, составе", - сказал Уткин.
Напомним, что наставник российской сборной Станислав Черчесов лично уговаривал Акинфеева возобновить международную карьеру, но тот пока отказывается.
33-летний голкипер опасается, что выступление за национальную команду негативно отразится на его здоровье, а также может испортить репутацию в случае провала на Евро-2020.
Не пропустите: Чемпионка мира по прыжкам в высоту выразила готовность стать вратарем сборной России на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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