Уткин высказался о возможной отмене переходных матчей между РПЛ и ФНЛ в следующем сезоне

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Уткин высказался о возможной отмене переходных матчей между РПЛ и ФНЛ в следующем сезоне

Журналист и видеоблогер Василий Уткин порассуждал о том, что в следующем сезоне переходные матчи за право выступать в РПЛ могут быть снова отменены.

Напомним, что в нынешней кампании от стыковых игр пришлось отказаться из-за длительной паузы в чемпионатах, обусловленной пандемией коронавируса.

"А почему же нужно отменять стыковые матчи в новом сезоне? Ну, станет 22 команды в пердиве. Ну и что. Сыграйте стык между 14-й и 13-й командами Премьер-лиги тогда. Стыки нужны премьерке не меньше, а больше. Чтобы было больше борьбы”, - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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