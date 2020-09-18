Уткин высказался о вылете "Динамо" из Лиги Европы

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Уткин высказался о вылете "Динамо" из Лиги Европы

Футбольный журналист Василий Уткин высказался о вылете московского "Динамо" из Лиги Европы от тбилисского "Локомотива" (1:2).

"Такие игры смотреть совершенно не обязательно. Не возбраняется нисколько. Да и интересы мало ли какие бывают. Есть же фанаты. Болеть за "Динамо" - тяжелый труд (не иронизирую нисколько).

Но в остальном обо всем говорит счет. Победа - это нормально. Поражение - это катастрофа. Двухбалльная система. "Локомотив" Тбилиси - шестая команда РПЛ - 2:0 и вылет... Ну о чем тут говорить. И ругаться поздно, хотя хочется. Надо раньше было умных людей слушать. А теперь к вам Ордец из Пизы, как в старом анекдоте. Не перепутайте. А новых анекдотов про "Динамо" нет и не предвидится", - написал Уткин в телеграме.

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