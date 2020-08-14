Уткин высказался о "Зените" и его соперниках по группе в этом сезоне Лиги Чемпионов

Известный блогер и комментатор Василий Уткин рассказал, что думает о "Зените" и его соперниках по группе в этом сезоне Лиги Чемпионов.

"Зенит" занял последнее место в группе G, пропустив вперед "РБ Лейпциг", "Лион" и "Бенфику".

"Я в принципе, в самой основе не считаю такие разговоры серьезными, но всегда возникает волна из Санкт-Петербурга, и всплывает тема: "Лейпциг" и "Лион" все еще в ЛЧ. Так значит, сильная была группа. Сильная, а?

Но вывод трояк. Могу рассказать, но это для очной дискуссии придержу. А правда проста. К вам-то это какое отношение имеет? "Лейпциг", "Лион"? Вы проиграли не им. Вы проиграли "Бенфике". Место номер три в группе. Она вылетела из ЛЕ сразу же. А вы, проиграв "Бенфике", отправились в жопу. Она и отделяет вас от "Лейпцига" и "Лиона".

А как вам мерить себя по "Лейпцигу" - я вам рассказывал, дзюболюбы", - написал Уткин в телеграм-канале.

Ранее немецкий клуб обыграл "Атлетико" в 1/4 финала Лиги Чемпионов и вышел в полуфинал турнира.

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