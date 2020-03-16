Уткин высказался об идее аннулировать результаты сезона в АПЛ

Известный российский журналист и блогер Василий Уткин порассуждал о возможном аннулировании результатов сезона в английской Премьер-лиге, где "Ливерпулю" для чемпионства осталось выиграть в двух матчах из девяти.

"Вопрос, который меня по-настоящему занимает - почему "Ливерпуль" нельзя признать чемпионом Англии-2020, если сезон не будет доигран. И, разумеется, не только "Ливерпуль". Конкретное имя и страна добавлены для ясности. Национальные чемпионаты остановлены повсеместно, и никто сейчас не знает, представится ли возможность их доиграть. Будет ли смысл в этом доигрыше. И меня удивляет общая позиция, причём не высказанная, а существующая как бы априори, что титул чемпиона в этом случае должен считаться неразыгранным. А почему?

Мы же признаём сплошь и рядом (а когда нет - в силу специально сделанных оговорок в регламенте) результат не доигранного до конца матча. Мы же признаём чемпионом "Интер" в сезоне, где за махинации дисквалифицирован "Ювентус". И даже в Англии уже обсудили вопрос о том, что если местный суд и федерация признают финансовые нарушения "Сити", то они могут быть дисквалифицированы в ряде сыгранных сезонов и в одном из них чемпионом может быть провозглашён "Ливерпуль". Мало того - мы признаём олимпийскими чемпионами и призёрами спортсменов, следующих в очереди за теми, кого спустя годы могут дисквалифицировать за допинг. Во всём этом тоже есть компромисс с действительностью.

Я совершенно не против существующей практики. Но я не могу понять, почему недопустимой формой аналогичного компромисса является признание чемпионом команды-лидера на момент остановки сезона. Потому что футбольный сезон с потраченными силами, пережитыми страстями, огромной душевной работой миллионов людей - он точно был. И я бы хотел, чтоб он был доигран, позже, не полностью, тушкой, кусочком - не существенно. А если в нём не будет чемпиона - значит, его как бы и не было. И я не понимаю, почему подавляющему большинству кажется совершенно нормальным, что так, без присвоения титула чемпиона, единственно и бесповоротно правильно. Да как так-то? Тут очень есть о чём поговорить и поспорить, и наплевать на неясность регламента - регламенты не писались на случаи мировых войн и эпидемий. Форсмажорные решения принимаются в конкретных форсмажорных обстоятельствах", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что "Ливерпуль" в последний раз становился чемпионом Англии в далёком 1990 году.

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