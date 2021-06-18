Уткин высказался об игре Дзюбы на Евро-2020

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Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о действиях на поле капитана сборной России Артёма Дзюбы в двух стартовых турах Евро-2020.

Напомним, что россияне были разгромлены Бельгией (0:3), а затем победили Финляндию (1:0).

"Самое популярное и критическое, что я читаю и слышу о Дзюбе, - что он выглядит каким-то не очень голодным, даже сытым. Вспоминаю слова, по-моему, Андрея Аршавина, который говорил: как угодно относитесь к Дзюбе, но то, что он три года подряд поддерживает себя в настолько выдающейся спортивной и мотивированной форме, вызывает уважение.

А вот сейчас я смотрю на Дзюбу на Евро и думаю: такого ощущения от него в Лиге Чемпионов уже не возникало. Это ощущение, которое мы вынесли из чемпионата России. Так, может, критерий просел? Ну хорошо, не получается в атаке через центр мяч вывести по земле, но ведь сборная России всегда очень успешно пользовалась забросами на Дзюбу, который впереди цеплялся за мяч.

Предположим, мы не увидели этого в матче с Бельгией - защитник Боята очень хорошо умеет играть против Дзюбы и делает это уже не в первый раз. Но в матче с Финляндией почему этого ни разу не произошло? Может, это не Дзюба сытым приехал на Евро, а Черчесов - слишком уверовавшим в себя?

Черчесов на Чемпионате Мира - человек, которого два года мурыжили в прессе за невнятную игру, метания с составом и хамство в общении с журналистами. И он прекрасно понимал, что для него ЧМ - момент истины. И получилось так, что он, готовя команду и, в общем-то, облажавшись со стартовым составом, оказался готов переосмыслить некоторые вещи по ходу. А сейчас Черчесов уверен в себе. Он государственный тренер", - сказал Уткин.

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