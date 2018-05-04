Уткин высказался об ошибке Ульрайха в игре с "Реалом"

Известный футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением об ошибке голкипера "Баварии" Свена Ульрайха в матче с "Реалом".

"Ульрайх действительно не виноват. Человек просто не на своём месте. Вот вы решили, что вы без Нойера обойдётесь, да? Вам голкипер для чего нужен, чтобы в Бундеслиге быть первыми? Нет. Там можно почти каждую игру без вратаря играть. По очереди выпускать то Толиссо, то Алькантару. Перчатки им надевать. ЛЧ - вот вам, где Нойер нужен. Именно там вы не преуспеете без топ-вратаря.

Ульрайх… "Он весь сезон хороший". Ну да, с "Хоффенами" и "Хаймами"…По дистанции всего один матч проиграли, но самый главный. Вот самый главный. Вот взяли и проиграли. Чего он руки то убрал? Он, что не понимает, что у него за спиной ворота? Поймай ты мяч, ей богу, пусть тебе свободный пробьют" - приводят слова Уткина российские СМИ.

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