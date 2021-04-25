Уткин высказался об удалении Ахметова

Фото: Твиттер @CSKA_MOCKBA

Бывший футбольный комментатор, а теперь журналист и блогер Василий Уткин поделился мыслями о моменте с удаление игрока ЦСКА Ильзата Ахметова в матче со "Спартаком" (0:1) в рамках 27 тура РПЛ.

Напомним, полузащитнику на 37 минуте была показана красная карточка за фол на нападающем "красно-белых" Соболеве.

"Про удаление Ахметова. Подкат сзади - всегда красная, вне зависимости, попал ли в мяч.

Ахметов играл опасно. И мог нанести сопернику тяжелую травму вне зависимости от того, попал бы он перед этим в мяч, в случайного кузнечика или даже в Господа Бога, который, как известно, вездесущ и находится сразу везде.

Три судьи посмотрели. Они не знают правил? Красная", - написал Уткин с своем Телеграм-канале.