Уткин высказался об удалении Ахметова
Фото: Твиттер @CSKA_MOCKBA
Бывший футбольный комментатор, а теперь журналист и блогер Василий Уткин поделился мыслями о моменте с удаление игрока ЦСКА Ильзата Ахметова в матче со "Спартаком" (0:1) в рамках 27 тура РПЛ.
Напомним, полузащитнику на 37 минуте была показана красная карточка за фол на нападающем "красно-белых" Соболеве.
"Про удаление Ахметова. Подкат сзади - всегда красная, вне зависимости, попал ли в мяч.
Ахметов играл опасно. И мог нанести сопернику тяжелую травму вне зависимости от того, попал бы он перед этим в мяч, в случайного кузнечика или даже в Господа Бога, который, как известно, вездесущ и находится сразу везде.
Три судьи посмотрели. Они не знают правил? Красная", - написал Уткин с своем Телеграм-канале.
Подробности матча: "Спартак" в жарком дерби обыграл ЦСКА | http://soccernews.ru
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