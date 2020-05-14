Уткин высказался об угрозах фанатов "Локомотива" бойкотировать матчи в случае отставки Сёмина

Известный видеоблогер Василий Уткин отреагировал на новость о намерении болельщиков "Локомотива" бойкотировать матчи команды, если контракт с главным тренером Юрием Сёминым не будет продлён.

"Фанаты "Локомотива" просят игроков заступиться за Сёмина, иначе прекратят поддержку команды. Ну, самое время. Вот сейчас, за 17 дней до конца контракта Сёмина призвать игроков. У меня вопрос. А что сделали фанаты? Сами? Где флэш-мобы? Сколько-нибудь массовые? Изобретательные? Что даёт понять, что за этими призывами реально множество людей, а не небольшая группа просто громких? В Москве, например, не запрещены одиночные пикеты (это НЕ призыв). То есть отчасти одиночный пикет противоречит логике получения цифрового пропуска, но лишь отчасти.

Можно было бы придумать массу всего. Я не сходя с места придумал три акции, которые могли бы показать а) активность и б) массовость. Но ничего не происходит. Раз так, я имею полное право считать, что либо массовой поддержки нет, либо, вы понимаете, тут нечем угрожать на будущее. Ну, раз в такой момент никак невозможно сорганизоваться. Не предпринято ничего в рамках закона, что представляло бы собой некое активное действие за пределами нытья в Интернете. И даже это нытьё совсем не активно. Докажите, что я неправ. Я признаю, если увижу", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что контракт Сёмина с "Локомотивом" истекает 31 мая. Новым тренером команды, вероятно, станет серб Марко Николич.

73-летний специалист может получить должность в структуре "железнодорожников".

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