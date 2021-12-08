Уткин высказался об уходе из жизни тренера Гамулы

Известный российский комментатор, журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал уход из жизни тренера Игоря Гамулы, который скончался в возрасте 61 года.

"Ушел Гамула. Как же горько. Может быть, кто-то хотел быть больше в футболе. Но ни у кого бы не получилось. Он приходил в телевизор без зубов. На кой это было телевизору - вопрос отдельный, но ему было что сказать, и он шел. Он простаивал как тренер - и он брал любую работу, команду РомаРоя тренировал на МКС - потому что чего без дела стоять…

Гамула. Такой близкий, такой родной…

Как мы без тебя теперь? Как я приеду в Медведково играть с Эгриси и не встречу тебя, мой старший друг, потому что у нас игры соседние - то ли я после вас, то ли твои после нас?..

Ты любой футбол принимал всерьез. Ты был нашим Шенкли. Это же ровно его афоризм. Шенкли сказал - футбол не дело жизни, это гораздо серьезнее. А Гамула брался за любой футбол, какой видел, и вкладывался по-честному. Шенкли сказал, а Гамула доказал. Покойся с миром, ты столько наговорил, но кто на тебя обиду держит? Как же грустно, ччерт", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

В бытность футболистом Гамула выступал за "Зарю" (Луганск), СКА (Ростов), "Ростсельмаш", "Атоммаш", "Кристал" (Херсон) и "Таврию" (Херсон). Становился обладателем Кубка СССР в 1981 году. После завершения карьеры стал тренером и работал с такими клубами, как "Таврия" (Херсон), "Черноморец" (Новороссийск), "Даугава" (Латвия), "Закарпатье", "Ростов" и "Гераклион". | http://soccernews.ru