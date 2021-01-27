Уткин высказался об уходе Жалолиддинова из "Локомотива"

Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением об уходе узбекистанского полузащитника Жасура Жалолиддинова из московского "Локомотива".

"Это, конечно, такое смешное позорище - вся история с Жасуром Жалолиддиновым в "Локомотиве". Как все, к чему прикасается Юрий Белоус, комиссионные которого остаются единственной бенефицией этой прекрасной сделки", - написал Уткин в своем Telegram-канале.

18-летний Жалолиддинов перешел в "Локомотив" летом 2020 года из "Бунедкора". Российский клуб заплатил узбекистанцам порядка 100 тысяч евро, а также еще около 900 тысяч агентам игрока. За "Локомотив" хавбек не провел ни одного матча. В августе он был отдан в аренду "Тамбову", за который сыграл 1 матч.

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