Уткин высказался по поводу ликвидации "Тосно"
Комментатор Василий Уткин заявил, что он не жалеет об исчезновении клуба "Тосно".
"Вы говорите "к сожалению, прекратила существование команда "Тосно". А по чему тут можно сожалеть? "Тосно" – это команда, у которой нет вчерашнего дня и нет будущего, у нее было только настоящее. Единственное, за что можно было любить "Тосно", – это то, что настоящее тоже нужно уметь ценить. Но у них нет ни стадиона, у них нет академии, их игроки – это в хорошем смысле слова замечательные футбольные шабашники. Это такая футбольная тортуга – остров, на котором сидят безработные пираты и ждут, когда кто-то захочет сколотить из них боеспособную бригаду и поедет грабить незадачливые суда. Чего об этом жалеть?" - приводят слова Уткина российские СМИ.
Напомним, что "Тосно" в минувшем сезоне вылетел из Премьер-лиги и выиграл Кубок России, но затем прекратил существование из-за финансовых проблем.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13