Уткин высказался по поводу ликвидации "Тосно"

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Уткин высказался по поводу ликвидации "Тосно"
Комментатор Василий Уткин заявил, что он не жалеет об исчезновении клуба "Тосно".

"Вы говорите "к сожалению, прекратила существование команда "Тосно". А по чему тут можно сожалеть? "Тосно" – это команда, у которой нет вчерашнего дня и нет будущего, у нее было только настоящее. Единственное, за что можно было любить "Тосно", – это то, что настоящее тоже нужно уметь ценить. Но у них нет ни стадиона, у них нет академии, их игроки – это в хорошем смысле слова замечательные футбольные шабашники. Это такая футбольная тортуга – остров, на котором сидят безработные пираты и ждут, когда кто-то захочет сколотить из них боеспособную бригаду и поедет грабить незадачливые суда. Чего об этом жалеть?" - приводят слова Уткина российские СМИ.

Напомним, что "Тосно" в минувшем сезоне вылетел из Премьер-лиги и выиграл Кубок России, но затем прекратил существование из-за финансовых проблем.

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