Уткин высказался по поводу ситуации Кононова в "Спартаке"
Журналист Василий Уткин в своем телеграме прокомментировал слухи о том, что главного тренера "Спартака" Олега Кононова уволят в скором времени.
"С Кононовым уже случилось столько, что там на семь увольнений набралось. Леониду Федуну это могло слегка осточертеть. А что, он ведь успел дать интервью после победы над ЦСКА, пропитанное уверенностью, что теперь будет всё по-другому. С одной стороны, правильно дал. Успел. Вот прошло две недели, и уже поздно, сейчас бы уже не покатило! А с другой... На прошлой неделе "Спартак" вышел в лидеры. Лидеров было, правда, как декабристов на виселице, многовато; но кто это считал? Но неделя - и ни еврокубков, ни лидерства, ещё и "Зенит" обыграл "Спартак" даже без Малкома, даже без судейского произвола, так - на одной природной тоске, - написал Уткин в своём Telegram-канале.
Напомним, "Спартак" с 14 баллами расположился на 6 месте турнирной таблицы РПЛ.
А еще: Зобнин встал на защиту Кононова| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Боатенг подозревается в избиении своей бывшей жены
-
Венгер: "Буду не против поработать на ЧМ-2022"
-
Глушаков опроверг информацию, что пытался попасть в "Ростов" с помощью связей
-
Санчес заявил, что однажды перейдет в один из клубов МЛС
-
"Локомотив" огласил заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов
Лента новостей
-
Уткин высказался по поводу ситуации Кононова в "Спартаке"
-
Зобнин не верит в свой возможный переход в топ-клуб Европы
-
1
Боатенг подозревается в избиении своей бывшей жены
-
Канчельскис: "Не проиграем Шотландии - всё для нас будет хорошо, закрепимся на втором месте".
-
Голкипер "Динамо" Шунин приступил к заключительной стадии реабилитации
-
Смолов рассказал о погоде в Глазго перед матчем с Шотландией
-
Венгер: "Буду не против поработать на ЧМ-2022"
-
Глушаков опроверг информацию, что пытался попасть в "Ростов" с помощью связей
-
Дзагоев поделился мнением об итогах жеребьёвки 1/16 финала Кубка России
-
Зобнин поделился мнением об игре новичка "Спартака" Андре Шюррле
-
Стало известно, когда Сарри вернется к руководству "Ювентусом"
-
Венгер: "До сих пор не могу принять тот факт, что больше никогда не сяду на тренерскую скамью"
-
Алькасер: "Санчо может стать лучшим футболистом в мире, если будет развивать свои навыки"
-
Зобнин встал на защиту Кононова
-
Сборная России прибыла в Глазго на матч отбора Евро-2020 с Шотландией
-
Бразильский тренер "Зенита" высказался об адаптации в команде Малкома
-
Санчес заявил, что однажды перейдет в один из клубов МЛС
-
Алиссон: "На примере Яшина видно, как сложно голкиперу выиграть "Золотой мяч"
-
Окадзаки переходит в третий клуб за год
-
Главный тренер "Алании" Гогниев поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4