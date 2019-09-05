Уткин высказался по поводу ситуации Кононова в "Спартаке"

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Уткин высказался по поводу ситуации Кононова в "Спартаке"

Журналист Василий Уткин в своем телеграме прокомментировал слухи о том, что главного тренера "Спартака" Олега Кононова уволят в скором времени.

"С Кононовым уже случилось столько, что там на семь увольнений набралось. Леониду Федуну это могло слегка осточертеть. А что, он ведь успел дать интервью после победы над ЦСКА, пропитанное уверенностью, что теперь будет всё по-другому. С одной стороны, правильно дал. Успел. Вот прошло две недели, и уже поздно, сейчас бы уже не покатило! А с другой... На прошлой неделе "Спартак" вышел в лидеры. Лидеров было, правда, как декабристов на виселице, многовато; но кто это считал? Но неделя - и ни еврокубков, ни лидерства, ещё и "Зенит" обыграл "Спартак" даже без Малкома, даже без судейского произвола, так - на одной природной тоске, - написал Уткин в своём Telegram-канале.

Напомним, "Спартак" с 14 баллами расположился на 6 месте турнирной таблицы РПЛ.

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