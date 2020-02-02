Уткин высмеял информацию о несостоявшемся переходе Дзюбы в "Тоттенхэм"



Известный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о несостоявшемся переходе нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в "Тоттенхэм".

"И вот теперь, 2 февраля, когда трансферное окно уже сутки как закрылось и даже уже надышалось и нагрелось внутри, самое время поговорить о том, что "Тоттенхэм", оказывается, хотел Дзюбу.

То есть даже про Соболева, которого, конечно, никто в Англию не хотел, у которого матчей за сборную нет, говорили по ходу трансферного окна. Что-то писала Sun (кто станет разбирать, что она на каждый пук пишет), и говорил вслух по дружбе с агентом Соболева Павлом Андреевым агент Шандор Варга; даже к Чалову был предметный интерес, но недостаточно сильный…

А про Дзюбу только сейчас осторожненько подпустили. Когда все кончилось. И когда уже никто не станет уточнять у "Тоттенхэма", так ли; никто не спросит на пресс-конференции Жозе: что, вы реально ********, Мистер?

И Жозе не порвет публику ответом. Нет, осторожно, 2 февраля, чтобы "Зенит" не расслаблялся, чтобы можно было три месяца в интервью говорить, что "Тоттенхэм" хотел.

Как в старом анекдоте: Ах, я опять хочу в Париж! — Вы были в Париже? — Нет, я уже хотела…

И если вдруг правда. Ну, этого не может быть, но, если вдруг правда. На место Дзюбы не взяли Холланда или Пентека. На место Дзюбы взяли пустое место. Лучше ничего, чем Дзюба — рассудил "Тоттенхэм". Эх ты, чудо пиара", — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Не пропустите: Дзюба поучаствовал во флешмобе в соцсетях. | http://soccernews.ru