Уткин высмеял интервью Соболева
Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин потроллил нападающего московского "Спартака" Александра Соболева.
Игрок "красно-белых" дал интервью изданию "Спорт-Экспресс", в котором не исключил, что его команда ещё может побороться за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ, хоть и признал, что отыграть 15-очковое отставание от лидирующего "Зенита" будет очень сложно.
"Александр Соболев мог бы нас радовать и почаще, не голами, так хоть интервью.
"Можно ли сказать, что "Спартак" в этом сезоне уже не борется за чемпионство? Непростой вопрос, на самом деле". Это вот этот вот вопрос - непростой? Да он самый простой на свете, по-моему.
И продолжение: "Если вспоминать прошлый сезон: какое отставание было у "Локомотива" от второго места, а они весной почти всё выиграли. Мы, конечно, верим в чемпионство - каждый из нас. Но если смотреть на реалии, это будет очень тяжело. Я надеюсь, что мы попадём в двойку, чтобы играть в Лиге чемпионов. Не могу сказать, что мы будем чемпионами, потому что отставание очень большое. Но приложим все усилия в борьбе за второе место. А если выиграем все матчи - почему бы не стать и чемпионами".
Жаль, интервью закончилось. Ещё пара абзацев, и Александр бы выиграл чемпионат мира к зиме", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
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