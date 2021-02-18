Уткин высмеял Канделаки за трансляцию тенниса на "Матч ТВ"

Журналист и видеоблогер Василий Уткин опубликовал издевательский пост о генеральном продюсере телеканала "Матч ТВ" Тине Канделаки.

Поводом для троллинга стала трансляция на канале полуфинального матча Australian Open между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Асланом Карацевым.

"Нужно быть, конечно, просто круглой болванкой, чтобы покупать за деньги теннисный матч с 91-й минуты. Но Тина сделала это. Гордо. Ещё и на основной канал поставила, чтоб уже до всех дошло. Это всё равно, что отвести в первый класс правую ногу ребёнка. Или покупать для зоопарка кусок гориллы. Или, воспользуюсь понятным даже для Канделаки сравнением, сделать причу только над левым ухом. Или назвать сексом проникновение пальца в ноздрю за козявкой. Невозможно, просто невозможно меньше понимать, для чего люди смотрят спорт", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что всего теннисный поединок длился 115 минут, то есть вне эфира оказались более чем 3/4 матча.

Конфликт между Уткиным и Канделаки длится с 2015 года, когда Тина пришла на "Матч ТВ", а Василий отказался работать под её руководством и покинул канал.

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