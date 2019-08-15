Уткин высмеял одно из решений КДК РФС

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Уткин высмеял одно из решений КДК РФС

Известный российский журналист и блогер Василий Уткин в саркастической форме прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС оштрафовать "Ахмат" на 15 тысяч рублей за нахождение в технической зоне президента клуба Магомеда Даудова.

"Что тут сказать? Вот мы и узнали себестоимость билета на тренерскую скамейку. На один матч можно продать один. Ну, может, два. Я предлагаю с аукциона продавать. Можно в Даркнете. Вот на ближайший матч "Спартак" – ЦСКА, например. За миллион уйдёт точно! Потом заплатите КДК пятнаху. И отлично. Лайфхак дарю", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что после матча пятого тура РПЛ между "Ахматом" и "Спартаком" Даудов появился в технической зоне, схватил за руку главного арбитра встречи Алексея Сухого и увёл его в подтрибунное помещение.

В РФС инцидент объяснили желанием функционера защитить судью от возможного бросания предметов с трибун.

Не пропустите: "Ахмат" понес наказание за оскорбление судьи в матче со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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