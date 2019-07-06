Уткин высмеял возможный переход Сутормина в "Зенит"

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Уткин высмеял возможный переход Сутормина в "Зенит"

Известный российский журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о слухах, согласно которым полузащитник Алексей Сутормин может перейти в "Зенит", несмотря на недавний трансфер в "Рубин".

"Ну, а кто такой Сутормин? Что значат его хочу-не хочу? Законы, нормы, деньги.) Я совершенно согласен – ничего. Послушайте, игрока хочет "Зенит". Вам ясно? Ему там будет ХОРОШО. Не, ну, может, он пока сам этого не понимает. В конце концов, футболистов отбирают не за силу ума. Поймет. Как при деньгах на скамейке сидеть – сразу все и все отлично понимают. Это же и есть мечта. А чего еще надо? К чему платить агентам? Не знаю, как вы, а я совершенно согласен: "Зенит" должен получать любого игрока. И платить за него не обязательно", – написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что Сутормин стал игроком "Рубина" только 29 июня, заключив с казанцами контракт до 2023 года.

"Зенит" некоторое время вёл переговоры с хавбеком, но не смог договориться с ним об условиях личного соглашения.

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