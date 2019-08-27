Уткин высмеял выбор Черчесова игроков сборной России на сентябрьские матчи отбора Евро-2020
Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин высказал свое мнение о составе сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября).
"Должен сказать, что я в целом не очень разделяю саму постановку вопроса. Если вас раздражает Сослан Джанаев на позиции третьего вратаря, то нужно: а) сказать спасибо, что не Габулов (он закончил – ну и что?); б) меня гораздо больше удивляет вызов вторым Лунева.
Но разве все это говорит что-то новое о Черчесове? Вот он такой. При нем позиция третьего вратаря по функционалу – как место космонавта-туриста на МКС, с той лишь разницей, что за ее заполнение не берут денег. И это, кстати, совершенно зря, потому что должен же быть хоть какой-то смысл?
Черчесов очень упрямый. А это, с одной стороны, первый признак тупости (Глеб Жеглов (с)), а с другой – принципиальность. Выбирайте сами, но лучше всего за вас выберет результат.
Черчесов крайне консервативен, ну, и само по себе это не хорошо и не плохо – он таков. Если вы критикуете выбор, который он делает – выбор не изменится. Критикуйте его самого, потому что выбирать иначе станет только иной тренер национальной команды.
Вопрос вообще не в том, кто в сборную вызван, а кто выйдет на поле. И вот это куда более существенный вопрос. Опять же опираясь на консерватизм Черчесова: он долго ко всему готовится, назрела ли ставка в основном составе на Миранчуков? Вот что любопытно.
Они хороши, но базовой роли в сборной не играют. Да, есть еще Головин, но сейчас турнир, в котором участвует сборная, и набор соперников очень даже позволяют попробовать более атакующую манеру игры. Допускающую, в принципе, в старте всех троих. Мы ведь не на чемпионате мира сейчас. Наши соперники – Шотландия и Казахстан.
Меня это интересует куда сильнее, чем не вызов Соболева, Чалов в молодежке и игнор рубиновцев. Это все тоже насущные проблемы, но, повторюсь, они связаны с личностью главного тренера (на мой взор). А время для «тренера вон!» не пришло.
Да, Нойштедтер в обойме – это смех. Но так будет. Он и в "Динамо" в обойме – тоже ржака. Но так устроено и при Черчесове останется так. Миранчуки or not Миранчуки – вот в чем вопрос", – написал Уткин в своем Telegram-канале.
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