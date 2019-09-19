Уткин высмеял желание "Спартака" пригласить Венгера

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Уткин высмеял желание "Спартака" пригласить Венгера

Известный журналист и блогер Василий Уткин потроллил "Спартак" на фоне слухов о намерениях клуба назначить Арсена Венгера на пост главного тренера.

"Венгеру 70 лет, он пенсионер, понимаете? Вы хотите пригласить не Арсена Венгера, а своё прошлое, когда вы были молоды и болели за "Арсенал" и там играл Тьерри Анри. Уже сам Анри провалился на тренерской работе - полтора раза провалился! А вы всё говорите пригласить Венгера. Всё это - пребывание в собственных представлениях, а не в реальном мире. В прошлом, а не в настоящем и уж тем более не в будущем.

И это в момент, когда в Лиге Чемпионов появляются новые звёзды и блещет красавец-блондин Холанд, когда в больших клубах появляются молодые тренеры. Гвардиола, нынешний главный тренер в мире, уже заканчивал, когда Венгер всё ещё находился на пике своих возможностей. Нужно обсуждать других тренеров – молодых испанцев, которые временно сидят без работы, молодых немцев. Надо Пабло Мачина звать, его обсуждать какого-нибудь, а не Арсена Венгера и не Раймона Доменека и не Фаберже.

Вот, кстати, позовите Фаберже! Вам же важно, чтобы яйца отвечали каким-то важным характеристикам. Чтоб были крепкие, какие-то угловатые, чтоб смотреть на них было приятно. Фаберже, Фаберже пригласите в тренеры "Спартака"! Неважно, что он умер - воскресите! Его душа, как душа Кощея Бессмертного, где-то там в каком-нибудь из яиц так и теплится до сих пор. Приглашайте Фаберже - не пожалеете!" - сказал Уткин.

Стоит отметить, что 69-летний Венгер с мая 2018 года является безработным. После ухода из "Арсенала" француз так и не нашёл новый клуб.

Что касается "Спартака", то команду сейчас возглавляет Олег Кононов, однако из-за серии неудачных результатов его могут уволить.

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