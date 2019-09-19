Уткин высмеял желание "Спартака" пригласить Венгера
Известный журналист и блогер Василий Уткин потроллил "Спартак" на фоне слухов о намерениях клуба назначить Арсена Венгера на пост главного тренера.
"Венгеру 70 лет, он пенсионер, понимаете? Вы хотите пригласить не Арсена Венгера, а своё прошлое, когда вы были молоды и болели за "Арсенал" и там играл Тьерри Анри. Уже сам Анри провалился на тренерской работе - полтора раза провалился! А вы всё говорите пригласить Венгера. Всё это - пребывание в собственных представлениях, а не в реальном мире. В прошлом, а не в настоящем и уж тем более не в будущем.
И это в момент, когда в Лиге Чемпионов появляются новые звёзды и блещет красавец-блондин Холанд, когда в больших клубах появляются молодые тренеры. Гвардиола, нынешний главный тренер в мире, уже заканчивал, когда Венгер всё ещё находился на пике своих возможностей. Нужно обсуждать других тренеров – молодых испанцев, которые временно сидят без работы, молодых немцев. Надо Пабло Мачина звать, его обсуждать какого-нибудь, а не Арсена Венгера и не Раймона Доменека и не Фаберже.
Вот, кстати, позовите Фаберже! Вам же важно, чтобы яйца отвечали каким-то важным характеристикам. Чтоб были крепкие, какие-то угловатые, чтоб смотреть на них было приятно. Фаберже, Фаберже пригласите в тренеры "Спартака"! Неважно, что он умер - воскресите! Его душа, как душа Кощея Бессмертного, где-то там в каком-нибудь из яиц так и теплится до сих пор. Приглашайте Фаберже - не пожалеете!" - сказал Уткин.
Стоит отметить, что 69-летний Венгер с мая 2018 года является безработным. После ухода из "Арсенала" француз так и не нашёл новый клуб.
Что касается "Спартака", то команду сейчас возглавляет Олег Кононов, однако из-за серии неудачных результатов его могут уволить.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4