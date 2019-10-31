Уткин высмеял желание Тарасова построить политическую карьеру

Теги василий уткинлокомотив москвадмитрий тарасов

Уткин высмеял желание Тарасова построить политическую карьеру

Известный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на заявление бывшего полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова касательно его стремления попробовать свои силы в политике.

"Из смешного на этой неделе - интервью футболиста Тарасова. Вот мы с вами разговариваем с футболистом - ведь глазами и устами журналиста это делаем мы - и он говорит, что в стране колоссальная проблема, 20 миллионов бедных. А президент здесь совершенно ни при чём. А сам он хочет стать депутатом, чтобы каким-то образом решить эту проблему.

Простая логика: какой ресурс у футболиста, который одержим желанием помогать людям и хочет, чтобы в стране не было бедных? У него, мне кажется, есть один ресурс - раздать свои деньги. Ну а что ещё? Тарасов думает, что об этом кто-то не знает? Что кто-то об этом не слышит, может быть? Что именно его, тарасовского слова, и не хватает в Государственной думе?

Что он придёт и скажет: "А вы знаете, что у нас много бедных?". Президент-то ни при чём. Президент-то просто не знает, наверное, да? Я тоже не знаю, знает он или нет, при чём он или ни при чём. Но я думаю, что тот президент, при котором в стране не станет бедных, точно поставит это себе в заслугу. Но если они есть, то это его проблема", - сказал Уткин.

Напомним, что Тарасов сейчас является безработным. "Локомотив" не захотел продлевать контракт с хавбеком, а новую команду он себе так и не нашёл.

Не пропустите: Кафельников высмеял Тарасова за его слова о Путине. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Медведев назвал три задачи "Зенита" на ближайшее будущее

Медведев назвал три задачи "Зенита" на ближайшее будущее

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 14 32
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 14 29
3 Ростов Ростов 14 29
4 Краснодар Краснодар 14 28
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 14 26
6 Спартак Москва Спартак Москва 14 18
7 Урал Урал 14 18
8 Крылья Советов Крылья Советов 14 17
9 Рубин Рубин 14 16
10 Арсенал Тула Арсенал Тула 14 16
11 Уфа Уфа 14 16
12 Оренбург Оренбург 14 15
13 Динамо Москва Динамо Москва 14 14
14 Сочи Сочи 14 13
15 Ахмат Ахмат 14 13
16 Тамбов Тамбов 14 11
Полная таблица

топ-5 тегов