Уткин высмеял желание Тарасова построить политическую карьеру
Известный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на заявление бывшего полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова касательно его стремления попробовать свои силы в политике.
"Из смешного на этой неделе - интервью футболиста Тарасова. Вот мы с вами разговариваем с футболистом - ведь глазами и устами журналиста это делаем мы - и он говорит, что в стране колоссальная проблема, 20 миллионов бедных. А президент здесь совершенно ни при чём. А сам он хочет стать депутатом, чтобы каким-то образом решить эту проблему.
Простая логика: какой ресурс у футболиста, который одержим желанием помогать людям и хочет, чтобы в стране не было бедных? У него, мне кажется, есть один ресурс - раздать свои деньги. Ну а что ещё? Тарасов думает, что об этом кто-то не знает? Что кто-то об этом не слышит, может быть? Что именно его, тарасовского слова, и не хватает в Государственной думе?
Что он придёт и скажет: "А вы знаете, что у нас много бедных?". Президент-то ни при чём. Президент-то просто не знает, наверное, да? Я тоже не знаю, знает он или нет, при чём он или ни при чём. Но я думаю, что тот президент, при котором в стране не станет бедных, точно поставит это себе в заслугу. Но если они есть, то это его проблема", - сказал Уткин.
Напомним, что Тарасов сейчас является безработным. "Локомотив" не захотел продлевать контракт с хавбеком, а новую команду он себе так и не нашёл.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
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|14
|29
|3
|Ростов
|14
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|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
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|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
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|11
|Уфа
|14
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|12
|Оренбург
|14
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|13
|Динамо Москва
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|Ахмат
|14
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|Тамбов
|14
|11