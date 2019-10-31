Уткин высмеял желание Тарасова построить политическую карьеру

Известный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на заявление бывшего полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова касательно его стремления попробовать свои силы в политике.

"Из смешного на этой неделе - интервью футболиста Тарасова. Вот мы с вами разговариваем с футболистом - ведь глазами и устами журналиста это делаем мы - и он говорит, что в стране колоссальная проблема, 20 миллионов бедных. А президент здесь совершенно ни при чём. А сам он хочет стать депутатом, чтобы каким-то образом решить эту проблему.

Простая логика: какой ресурс у футболиста, который одержим желанием помогать людям и хочет, чтобы в стране не было бедных? У него, мне кажется, есть один ресурс - раздать свои деньги. Ну а что ещё? Тарасов думает, что об этом кто-то не знает? Что кто-то об этом не слышит, может быть? Что именно его, тарасовского слова, и не хватает в Государственной думе?

Что он придёт и скажет: "А вы знаете, что у нас много бедных?". Президент-то ни при чём. Президент-то просто не знает, наверное, да? Я тоже не знаю, знает он или нет, при чём он или ни при чём. Но я думаю, что тот президент, при котором в стране не станет бедных, точно поставит это себе в заслугу. Но если они есть, то это его проблема", - сказал Уткин.

Напомним, что Тарасов сейчас является безработным. "Локомотив" не захотел продлевать контракт с хавбеком, а новую команду он себе так и не нашёл.

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