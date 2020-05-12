Уткин вызвал на дебаты агента Селюка

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Уткин вызвал на дебаты агента Селюка

Известный видеоблогер и журналист Василий Уткин заявил о готовности провести публичные дебаты с агентом Дмитрием Селюком.

"Предлагаю любому моему оппоненту, кто несогласен с моими высказываниями, анализом ситуации, а также прогнозами, вступить со мной в дискуссию в прямом эфире в инстаграме. Готов поучаствовать в публичных дебатах. С Геркусом, с Варгой - с кем угодно. Правда, боюсь, они откажутся", - написал Селюк в твиттере.

"Дорогой Дмитрий, я готов. Будем дискутировать, или продолжите тити мять?)" - ответил Уткин.

Ранее Уткин несколько недель вёл медиавойну с телеведущим Владимиром Соловьёвым.

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