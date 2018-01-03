Уткин: "Я большой поклонник Шатова и считаю, что его унижают в "Зените"



Комментатор Василий Уткин прокомментировал ситуацию с полузащитником "Зенита" Олегом Шатовым.

"Я считаю, что у "Зенита" есть проблемы с укомплектованностью состава. Имеется в виду, кого они взяли на потраченные деньги. Конкретная проблема заключается в том, что в "Зенит" пришли сильные футболисты, которые никогда не были лидерами в своих командах. Может, Паредес и станет мировой звездой.

Я большой поклонник Шатова и считаю, что его унижают в "Зените". Но если бы Шатов на все 100% был готов оправдывать ожидания, то он и был бы лидером команды. Ему пора. Он готов к этой роли", - приводят слова Уткина российские СМИ.

Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского клуба Роберто Манчини не рассчитывает на игрока.

В этом сезоне 27-летний Шатов провел за "Зенит" 16 матчей и отдал 4 результативные передачи.

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