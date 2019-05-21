Уткин: "Я глубоко разочарован ситуацией с Мхитаряном. Сдал билеты на самолет"

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Уткин: "Я глубоко разочарован ситуацией с Мхитаряном. Сдал билеты на самолет"

Журналист Василий Уткин сдал билеты на самолет в Баку и отказался от похода на финал Лиги Европы из-за ситуации с полузащитником "Арсенала" Генрихом Мхитаряном.

Ранее стало известно, что из-за конфликта Азербайджана и Армении Мхитарян не сможет поехать на финал.

"Я глубоко разочарован ситуацией с Генрихом Мхитаряном. Сдал билеты на самолет, билет на матч сохраню на память о случае скотства пополам с идиотизмом, сдобренными жадностью", - написал Уткин в твиттере.

Матч, где встретятся "Арсенал" и "Челси", состоится 29 мая.

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