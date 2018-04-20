Уткин: "Я надеюсь, что Венгер уходит в сборную Франции"

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Уткин: "Я надеюсь, что Венгер уходит в сборную Франции"

Известный футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал скорый уход Арсена Венгера из "Арсенала".

"Я надеюсь, Венгер уходит не просто из "Арсенала", а в сборную Франции. Тогда я буду уверен, что она фаворит всех турниров в ближайшие четыре года" - написал Уткин в своем Telegram.

В настоящее время сборную Франции возглавляет Дидье Дешам, контракт которого действует до лета 2020 года.

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комментарии
tyjyjth

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