Уткин: "Нашел вариант жеребьевки ЛЧ, при котором выход российского клуба в плей-офф гарантирован"
Известный блогер и комментатор Василий Уткин дал забавный прогноз на выступления российских клубов в групповом этапе Лиги Чемпионов.
"Все играют в "угадай жеребьевку", сыграю и я. Только мне задача нужна конкретная. Вот вы же не разделяете - в основном - мой тотальный скепсис насчет того, что все наши представители в ЛЧ навряд ли займут место лучше, чем 4е?
Наверняка тут многие со мной не согласны, ну, как минимум с категоричностью.
Я перенаправил природный скепсис на себя самого... И нашел! Я нашел вариант жеребьевки, при котором выход российского клуба в плей-офф не просто возможен, нет - он гарантирован.
Да. Даже восемь таких вариантов. Вот они. Из первой корзины Зенит. Из третьей Краснодар Из четвертой Локомотив. И - любая, вообще любая команда из второй корзины!
Вот так. Интересно, такое возможно? Не знаете?", - написал блогер в своем телеграм-канале.
Напомним, жеребьевка состоится сегодня, 1 октября, в Женеве. Начало - в 18:00 (мск).
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