Уткин ярко отреагировал на дебютный гол Смолова за "Сельту"

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о первом голе российского нападающего Фёдора Смолова в составе "Сельты".

Напомним, что 30-летний футболист, принадлежащий московскому "Локомотиву", поразил ворота мадридского "Реала" в воскресном матче Примеры.

"Смолов забивает на "Бернабеу", а ты, Артём, сиди на дзюбе ровно", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее Дзюба много раз говорил о желании попробовать свои силы в АПЛ, однако до сих пор выступает за "Зенит" и собирается заключить новый контракт с клубом.

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