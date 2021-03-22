Уткин ярко отреагировал на предстоящее назначение Олича в ЦСКА

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Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением о предстоящем назначении хорватского специалиста Ивицы Олича на пост главного тренера московского ЦСКА.

"Нет, ребята, Олич в ЦСКА - это пранк, зашедший слишком далеко. То есть в принципе - у каждого может получиться. Мало ли. Нельзя исключить даже того, что среди жителей Песчанки, протестовавших против разрастания стадиона ЦСКА до нынешних масштабов, есть потенциальный тренер, который нахлобучит всю Европу. Но с любых разумных позиций Олич - это фуфел. Просто нет ни одного аргумента выбрать Ивицу. Полагаю, деловые люди сделают выводы о том, что ВЭБ вкладывается в активы примерно как в Олича, то есть, в моем понимании - как на сплите против валета в блэкджеке. То есть это азартная игра", - написал Уткин в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что 41-летний Олич подписал контракт с ЦСКА. 23 марта он будет представлен команде. На посту главного тренера хорват сменит Виктора Гончаренко, который

отправлен в отставку.

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