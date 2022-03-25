Уткин ярко отреагировал на провал сборной Италии в стыках отбора ЧМ-2022

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о поражении Италии от Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче отборочного турнира ЧМ-2022.

"Ну вот вам и весь Манчини, ребята. Уж извините, что в такую минуту. Сочувствую. Но переоценка личности - огромная проблема на следующем шаге. Македонцам респект!" - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что итальянская сборная является действующим чемпионом Европы.

Македонцы поспорят за путёвку на чемпионат мира с Португалией. Матч состоится 29 марта.

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