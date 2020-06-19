Уткин ярко отреагировал на шутку "Сочи" по поводу состава "Ростова"

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин дал оценку троллингу "Сочи" в адрес состава "Ростова", который вынужденно привёз на матч молодых футболистов не старше 19 лет.

"Знаете, почему на этой картинке только ФК "Ростов" и не видно ФК "Сочи"? Потому, что "Сочи" - дно", - написал Уткин в своём твиттере.

Напомним, что южане свой пост из-за шквала критики удалили.

Начало матча - в 20:00 по московскому времени.

Не пропустите: Уткин - игрокам "Ростова": "Держитесь, казачки. Мужиками станете". | http://soccernews.ru