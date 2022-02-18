Уткин ярко прокомментировал идею расширить РПЛ до 18 команд

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин подверг критике инициативу увеличить число клубов в РПЛ с 16 до 18.

"Опять, как незабудка в проруби, – здесь незабудка равна фекалиям – всплыла тема про 18 команд в лиге. Каждый год к концу сезона в последнее время минимум одна команда банкротится. По факту, отменили стыковые матчи. И теперь ещё нужно увеличить болото до 18 команд. Спрашивается, кому это нужно?

Большее количество игр, малоинтересных для зрителей. Вспомните, что в прошлом году лидеры ФНЛ не смогли подняться в РПЛ, потому что у них не были готовы стадионы. И вот теперь нужно опять рассмотреть вопрос о 18 командах. Эти люди – злонамеренные придурки. Нет более идиотичной темы, чем вопрос о расширении лиги до 18 команд", - сказал Уткин в своём видеоблоге на YouTube.

Ранее СМИ сообщали, что изменения могут вступить в силу с сезона 2023/24.

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