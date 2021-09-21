Уткин ярко прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России
Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин кратко высказался об отказе нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы от вызова в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
"Ну и дурак", — написал Уткин в своем телеграм-канале.
33-летний Дзюба выступает за сборную России с 2011 года. Всего он провел за национальную команду 55 матчей и забил 30 голов.
Напомним, что в октябре Россия сыграет со Словакией (8 октября, дома) и Словенией (11 октября, в гостях).
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