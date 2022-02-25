Уткин ярко прокомментировал санкции УЕФА в отношении России

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о решениях исполкома УЕФА, касающихся российского футбола.

"Сбываются худшие прогнозы. Финал Лиги Чемпионов вместо Санкт-Петербурга будет в Париже. Ну, это ладно, в конце концов, не жили богато - не хрен начинать... Но теперь ещё и домашние матчи еврокубков играть на нейтральном поле. И это, скажу я вам, ещё неплохо. Могли просто выгнать, и эта опасность не миновала. И сборная лишится в стыках своего поля наверняка.

Жизнь продолжается, впрочем. Полагаю, нутрициологи ведущих российских клубов продумывают меню на основе гречки", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что единственным представителем РПЛ в текущем розыгрыше еврокубков остаётся московский "Спартак". В 1/8 финала Лиги Европы "красно-белые" встретятся с "РБ Лейпцигом".

Не пропустите: В Кремле отреагировали на перенос финала Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. | http://soccernews.ru