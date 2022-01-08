Уткин ярко прокомментировал возможный переход Кокорина в "Химки"

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Уткин ярко прокомментировал возможный переход Кокорина в "Химки"

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин высмеял желание "Химок" усилиться форвардом "Фиорентины" Александром Кокориным.

"Итак, к Кокорину высказали интерес только "Химки". Логично, в общем. "Химкам" давно пора найти себя как команда сбитых лётчиков. Это же практически Шереметьево, но всё-таки не совсем. Это - не долетая. Летел, а тебя сбили. Например, стулом. Ну, и приземлился в Химках. Кстати, больше там и негде. Вот только "Химки" и интересуются", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне 30-летний Кокорин провёл за "Фиорентину" 5 матчей без голевых действий.

"Фиалки" хотят избавиться от россиянина зимой - они готовы его как продать, так и отдать в аренду.

Не пропустите: Кокорин стал главным героем двустороннего матча "Фиорентины". | http://soccernews.ru
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