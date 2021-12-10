Уткин ярко высказался о будущем Руя Витории в "Спартаке"
Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин считает, что футболисты московского "Спартака" должны вступиться за главного тренера Руя Виторию, который находится на грани увольнения.
"Я всё понимаю про профессионализм, в команде каждый должен заниматься своим делом, и не только в команде. Но если после такого приключения лидеры команды и вообще команда не вызовет администрацию клуба на разговор и не поддержит Руя...) Ну, кто я такой, чтоб осуждать. Но если они этого не сделают - значит, большего это приключение и не стоило. Сейчас и ещё пару дней этот по факту больше похожий на бунт поступок будет верхом профессионализма. Дальше это окно возможностей закроется", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Под руководством Витории "Спартак" сенсационно вышел из группы Лиги Европы с первого места, опередив "Наполи", "Лестер" и "Легию". В то же время в РПЛ команда идёт только на 9-м месте после 17 туров.
Ожидается, что на следующей неделе "красно-белые" отправят в отставку португальца и назначат вместо него Паоло Ваноли.
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