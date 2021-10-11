Уткин ярко высказался о новом тренере "Локомотива"

Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением о назначении Маркуса Гисдоля на пост главного тренера московского "Локомотива".

"Крайне глупо, что никогда и никто публично не рассказал, что планируется и что происходит. Это тем глупее, что план точно есть, а значит, было, что рассказать. Крайне глупо, что не было никакого развернутого высказывания со стороны Рангника. Притом, что людей беспокоит публичное восприятие. Вот статью про Гисдоля переписали в "Википедии". Ну, такие методы.

Мой принцип - не хаять ноунеймов. Что бы это ни значило. Потому что если я не знаю тренера, которого приглашают в РПЛ - это не то чтоб беда моя, весь мир глазом не охватишь, но ноунейм он в первую очередь для меня, он за границей моей любознательности, и это моя проблема - надо теперь узнавать. А узнавать - это только смотреть. Так что с Гисдолем познакомимся. Но глупо же не рассказывать. Футбольная команда, проект - публичней не придумаешь… И без презентации. Это реально глупо. Очень", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, что 52-летний Гисдоль сменил в "Локомотиве" серба Марко Николича, который был отправлен в отставку. Немецкий специалист подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года с возможностью продления еще на год.

Не пропустите: Названа зарплата Гисдоля в "Локомотиве". | http://soccernews.ru