Уткин ярко высказался о Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о португальском нападающем "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Кстати, вот заметьте: с тех пор, как Криштиану официально начал стареть (с ухода в "Юве"), тренеры летят каждый год. Просто приговор для тренеров. Ну, и пофиг. Мало, что ли, тренеров? Расходный материал. В "МЮ" на крайняк вон Фергюсон на трибуне без дела сидит. Играл с такой доской, как Бербатов, - сыграет и с такой истеричкой, как Роналду.

Ну, если что", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" девять матчей во всех турнирах и забил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Венгер оценил эффект возвращения Роналду в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru