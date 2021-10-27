Уткин ярко высказался о Роналду в "Манчестер Юнайтед"

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Уткин ярко высказался о Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о португальском нападающем "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Кстати, вот заметьте: с тех пор, как Криштиану официально начал стареть (с ухода в "Юве"), тренеры летят каждый год. Просто приговор для тренеров. Ну, и пофиг. Мало, что ли, тренеров? Расходный материал. В "МЮ" на крайняк вон Фергюсон на трибуне без дела сидит. Играл с такой доской, как Бербатов, - сыграет и с такой истеричкой, как Роналду.
Ну, если что", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" девять матчей во всех турнирах и забил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Прав Василий, я заднеприводная истеричка!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Василий Уткин:.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Василий Уткин:"...А что в этом такого? Почему меня нужно было уговаривать?...Я сыграл очень положительную роль... Я бы и человека-говно тоже с удовольствием сыграл, потому что танцующее говно – это богатый невоплощенный и нереализованный пока в кинематографе образ. Я удивлен, что вы вообще задаетесь вопросом о том, что меня нужно было уговаривать... Как только я понял, что это серьезная работа, мне стало интересно в этом поучаствовать. И я подумал, что за урок танцев Егора Дружинина и очень-очень умеренный гонорар за съемки я точно согласен – это имеет смысл...Послушайте, я горжусь этой работой во всех отношениях... Если вы думаете, что мне как-то трудно постоять рядом со словом «говно», вы как-то очень странно представляете себя меня. Говно – самый нормальный продукт органический."

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