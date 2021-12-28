Уткин ярко высказался о возможном переходе Сергеева в "Зенит"
Журналист Василий Уткин поделился мнением о возможном переходе нападающего самарских "Крыльев Советов" Ивана Сергеева в петербургский "Зенит".
"Весь день читаю, что Сергеев проходит медосмотр в "Зените". Мне кажется, что медосмотр параллельно – а чего технике простаивать – стоило бы пройти тем, кто считает, что Сергеев "Зенит" укрепит», – написал Уткин в твиттере.
В нынешнем сезоне 26-летний Сергеев провел за "Крылья Советов" 20 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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