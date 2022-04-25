Уткин ярко высказался о возможном участии "Спартака" в переходных матчах

Фото: твиттер Василия Уткина/Автор неизвестен

Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о возможном участии московского "Спартака" в переходных матчах за место в Российской Премьер-Лиге.

"Я бы с интересом посмотрел стыковые матчи с участием "Спартака", прямо с интересом. Не потому, что я желаю зла, а потому что я желаю катастрофы людям, которые этой командой сейчас управляют. Они, мне кажется, ее абсолютно заслужили. Пускай они почувствуют себя на грани этой катастрофы.

В этом смысле дно пробить невозможно, оно зафиксировано – это вылет из Премьер-лиги и участие в стыковых матчах. Близость дна почувствовать было бы, наверное, совсем неплохо, то есть к этому надо быть готовым. Я этого не желаю и против этого не выступаю, это покажет жизнь. Интересно, что в матче со "Спартаком" чемпионом может стать "Зенит" – пощады здесь ждать не стоит", - сказал Уткин на своем ютуб-канале.

"Спартак", набрав в 26 турах 31 очко, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв московского клуба от зоны переходных матчей составляет три очка. В 27-м туре "Спартак" на своем поле сыграет против "Крыльев Советов". Матч состоится 1 мая.

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