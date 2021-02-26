Уткин ярко высказался о вылете "Краснодара" из Лиги Европы
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал о своём отношении к вылету "Краснодара" из еврокубков.
"Быки" в 1/16 финала Лиги Европы дважды проиграли загребскому "Динамо" (2:3, 0:1) и выбыли из турнира.
"Загреб" - хорошая команда. Знает своё место. Зарабатывает на развитии игроков. Ну, в основном. Мне нравится "Загреб". Я не планирую за ним следить и смотреть игры. Мне нравятся результаты. А кому они могут не понравиться? Вот как так сложилось, что из недр старой Югославии нам везут ремесленников без дальнейшей перспективы? Мы аппендикс, рыночный накопительный аппендикс. И "Загреб" сильнее нас. Но мы же не ставим на развитие. Мы покупаем перестарков. Грустно", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, что осенью загребское "Динамо" в групповом этапе ЛЕ оказалось сильнее другого клуба РПЛ - ЦСКА. Армейцы дома сыграли с хорватской командой вничью (0:0), а на выезде уступили (1:3).
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