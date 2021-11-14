Уткин ярко высказался об автоголе Кудряшова в матче с Хорватией

Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением об автоголе защитника сборной России Федора Кудряшова в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии (0:1).

"Парни, пока о ситуации с Кудряшовым никто не сказал очень важную вещь. А ведь это именно то, в чем нас превзошли хорваты. Да-да, я совершенно не шучу.

Кудряшов за полминуты до получил травму. То ли дернул заднюю, то ли свело. Вопрос: что бы на его месте сделал любой игрок в сборной Хорватии? Обстоятельства, важные к учету: 1) На табло счет, который вас устраивает, времени остается очень мало; 2) Ты защитник; 3) Сейчас будет стандарт у твоих ворот; 4) Окей, для хорвата это было бы не обязательно, но - окей трижды - тебе действительно нужна помощь.

Итак. Что делает любой хорват? Даже самый зеленый? Падает на землю, держится да ногу, возможно, катается по земле. Выходит врач, уходит время, у команды пауза, и ты сам тем временем приходишь в приемлемое состояние.

У нас опытнейший из находящихся на поле игрок, хромой и неполноценный, ковыляет в штрафную и…

Вот и все", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

В результате поражения Россия не смогла завоевать прямую путевку на ЧМ-2022, но продолжит борьбу за попадание на мундиаль в стыковых матчах.

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